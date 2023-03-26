Тула, 26 марта, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Подробности мощного взрыва в Тульской области приводит Telegram-канал «SHOT».

Иван Шилов ИА REGNUM Ту-141 «Стриж»

Источник в экстренных службах сообщил, что предварительно в Киреевске (Тульская область) взорвался Ту-141 «Стриж», нашпигованный взрывчаткой.

Уточняется, что такой же беспилотник взрывался в лесу под Калугой и он же рухнул в Загребе год назад.

В СССР «Стриж» задумывался как ударный беспилотник, но Вооруженные силы Украины (ВСУ) его переделывают в дрон-камикадзе. Предположительно, дальность полёта «Стрижа» 1000 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв большой мощности прогремел в городе Киреевске Тульской области 26 марта. В ряде домов выбило стёкла. Повреждение получили не менее восьми частных домовладений. На месте взрыва образовалась гигантская воронка. В результате взрыва пострадали два человека, у них осколочные раны. Пострадавших госпитализировали. Взрыв в Киреевске также разрушил три жилых дома и четыре хозпостройки.