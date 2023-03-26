Октябрьский район, Волгоградская область, 26 марта, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Игра двух детей с оружием в одном из сёл Волгоградской области привела к ранению 12-летнего мальчика. Он был госпитализирован в больницу. Полиция проводит проверку по данному факту. Об этом 26 марта сообщили в ГУ МВД РФ по Волгоградской области.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Скорая помощь

Предварительно установлено, что инцидент случился в селе Ивановка Октябрьского района. Стрелявший — 15-летний подросток, который случайно совершил выстрел во время игры.

«Предварительно установлено, что днем несовершеннолетний вместе со своим 15-летним товарищем пришел в гости к общему знакомому. На хоздворе дети стали стрелять из пневматической винтовки Hatsan, принадлежащей хозяину домовладения. В результате неосторожного обращения 15-летний подросток произвел выстрел, в результате чего пуля попала 12-летнему ребенку в живот», — сказано в сообщении МВД в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в школе села Шишино Топкинского район Кемеровской области 15-летний школьник на перемене выстрелил из пистолета в стену. Оказалось, что оружие ему передал принесший его из дома 16-летний подросток, который хотел похвастаться перед одноклассниками. В результате инцидента никто не пострадал.