Эксперт Литовкин предложил ВС России применять боеприпасы с вольфрамом в ответ на урановые снаряды

Донецк, , 16:36 — REGNUM Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с РЕН ТВ предложил Вооружённым силам России использовать снаряды с вольфрамовым сердечником в ответ на боеприпасы с обеднённым ураном, которые Великобритания планирует поставить Украине вместе с танками Challenger 2.

Выстрел танка Т-90 © Евгений Одиноков/РИА Новости

«Это англичане или американцы ставят урановый сердечник, потому что он дешевле вольфрамового. Тем более вольфрама у них нет, так как вольфрам — редкоземельный металл. А мы ставим в сердечник вольфрам. Он броню пробивает, но не оставляет радиационной пыли и не заражает местность», — отметил военный эксперт.

Также Литовкин напомним, что российские военнослужащие не допустят того, чтобы снаряды с обеднённым ураном попали в зону боевых действий. Москва неоднократно заявляла, что вагоны с западным оружием для ВСУ являются законными целями для ВС РФ.

О передаче Украине снарядов с обеднённым ураном 21 марта заявила заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди. По её словам, подобные бронебойные снаряды будут отправлены ВСУ вместе с танками Challenger 2. Позднее заявление Голди подверглось критике, так как применение снарядов с обеднённым ураном может привести к химическому загрязнению, что, по словам министра здравоохранения Сербии Даницы Груичич произошло в 1999 году во время агрессии НАТО против Югославии.