Санкт-Петербург, , 16:34 — REGNUM В Санкт-Петербурге коммунальный инцидент едва не закончился плачевно. Во время спора с жильцом дома на Новочеркасском проспекте председатель ТСЖ достал топор и пригрозил мужчине. Об этом 26 марта сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Топор © Nikolay Gyngazov/Global Look Press

По утверждению авторов видеоролика, причиной конфликта послужил вопрос об отключении электроэнергии в одной из квартир дома. На кадрах двое мужчин на повышенных тонах разговаривают возле машины во дворе, причем один из них держит в правой руке топор. В какой-то момент видно, как второй гражданин плюет в его сторону.

Затем председатель ТСЖ садится за руль автомобиля и уезжает.

Как заявил сам недовольный жилец дома, спор возник из-за того, что ему выставили счёт за электричество вместо соседа по коммунальной квартире. Собственник квартиры также утверждает, что председатель ударил его топором по руке. Потерпевший обратился в полицию.

В свою очередь, председатель ТСЖ утверждает, что не бил жильца топором, а орудие достал лишь чтобы припугнуть его, передает 78.ru.

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, подросток в Северобайкальске (Бурятия) угрожал взрослым холодным оружием за замечание о курении. Инцидент произошёл в городском парке. Жители сделали замечание троим курящим несовершеннолетним. Один из них ушёл и вернулся с топором и ножом. О пострадавших не сообщается. Неизвестно, обратились ли взрослые по данному случаю в полицию.