Санкт-Петербург, 26 марта, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Председатель ТСЖ напал на жильца дома с топором, сообщил 26 марта Telegram-канал «Mash на Мойке». Инцидент произошёл в ходе спора на Новочеркасском проспекте. В Сети появилось виде ссоры мужчин. На кадрах запечатлено, как после вопроса об отключении электроэнергии в одной из квартир дома разгорается скандал. Мужчины выясняют отношения на повышенных тонах, а затем председатель ТСЖ садится в автомобиль и пытается уехать. Однако разгневанный местный житель пнул бампер машины, после чего водитель вышел, достал из багажника топор и начал им размахивать. В итоге оппонент главы ТСЖ получил удар по руке.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press Топор

Потерпевший обратился в полицию.

В свою очередь, председатель ТСЖ утверждает, что не бил жильца топором, а орудие достал лишь чтобы припугнуть его, передает 78.ru.

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, подросток в Северобайкальске (Бурятия) угрожал взрослым холодным оружием за замечание о курении. Инцидент произошёл в городском парке. Жители сделали замечание троим курящим несовершеннолетним. Один из них ушёл и вернулся с топором и ножом. О пострадавших не сообщается. Неизвестно, обратились ли взрослые по данному случаю в полицию.