Москва, 26 марта, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 26 марта во второй раз призвала международное правозащитное сообщество обратить внимание на нарушения права на свободу собраний во Франции. Об этом омбудсмен написала в Telegram-канале.

Corrupcia.net Татьяна Москалькова

В сообщении Москалькова подчеркнула, что жестокие действия французской полиции по отношению к гражданам, отстаивающим свои социальные права, привели к тому, что во Франции на протесты против политики президента Эммануэля Макрона вышли свыше миллиона человек.

«Обратите, наконец, внимание на вопиющие нарушения права на свободу собраний <…> Столица пятой Республики уже превратилась в зону боевых действий… Что дальше? Воистину: увидеть Париж и умереть…», — написала омбудсмен в социальной сети.

Ранее Москалькова уже выражала озабоченность жестокими действиями французской полиции по отношению к демонстрантам в Париже, Нанте, Марселе, Ренне и других городах страны, отметив, что против десятков тысяч демонстрантов, полиция применила слезоточивый газ и водометы, задержаны сотни человек. Омбудсмен 20 марта обратилась к Уполномоченному по защите прав человека во Франции Клэр Эдон и правозащитным организациям с просьбой дать правовую оценку жестоких действий полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, Францию охватила волна протестов. Люди возмущены тем, что власти приняли пенсионную реформу в обход голосования в нижней палате парламента, не соблюли демократические процедуры. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, а также отмену разного рода специальных пенсионных режимов.

По данным французского МВД, в акциях протеста против принятия пенсионной реформы приняли участие более миллиона человека. Рекорд по числу участников был установлен 7 марта, когда на акции протеста вышли почти 1,3 млн человек. В центре Парижа для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ. Почти полторы сотни французских полицейских получили ранения в столкновениях с демонстрантами.

Комментируя протесты во Франции из-за повышения пенсионного возраста, французский лидер Эммануэль Макрон спросил граждан, неужели кто-то может думать, что ему «в удовольствие проводить эту реформу». Он выразил сожаление, что жители республики так и не осознали «необходимость» её проведения.

Представитель МИД России Мария Захарова на фоне протестов во Франции задалась вопросом, когда французский президент Макрон начнёт поставки оружия жителям страны для поддержания её «демократии и суверенитета».