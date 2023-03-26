На последнюю перед изгнанием УПЦ из Киево-Печерской лавры службу пускали по паспортам

Киев, , 16:24 — REGNUM На воскресную службу в Киево-Печерской лавре, которая станет последней перед изгнанием Украинской православной церкви из лавры, верующих пускали по паспортам. Документы проверяли при входе полицейские. Об этом 26 марта сообщили РИА Новости очевидцы происходящего.

Успенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве © Стрингер/РИА Новости

На службу пришло очень много народу, прихожанам даже пришлось стоять перед храмом, так как он не смог вместить всех желающих. Люди рассказали, что они молились за то, чтобы у тех, кто совершает гонения, проснулся разум и они прекратили свои действия против Украинской православной церкви.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 26 марта на площадь перед Крестовоздвиженским собором в Киеве пришли несколько тысяч верующих. На площади в Киево-Печерской лавре воскресную литургию провёл митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, который призвал молиться за монахов, которые должны продолжить совершать свои молитвы в стенах лавры.

В отношении монахов УПЦ было принято решение об освобождении ими монастыря до 29 марта. Причиной было названо якобы окончание аренды храмов Киево-Печерской лавры. В дальнейшем договор о продлении аренды руководство музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» отказалось подписывать.

О том, что происходит на Украине с УПЦ, в России назвали религиозной войной Киева против духовенства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о серьёзных последствиях, которые могут иметь решения украинских властей.