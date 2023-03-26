Взрыв произошёл в Киреевске под Тулой, есть пострадавшие
Киреевск, Тульская область, 26 марта, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Взрыв большой мощности прогремел в городе Киреевске Тульской области 26 марта, сообщает SHOT. По предварительной информации, упал беспилотник.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воронка
В ряде домов выбило стёкла. Повреждение получили не менее восьми частных домовладений.
На месте взрыва образовалась гигантская воронка.
Как передаёт ТАСС со ссылкой ЕДДС района, взрыв прозвучал в 15:19 на улице Дорожников, 29, двое пострадавших — 2002 года и 2006 года рождения, у них осколочные раны. Пострадавших госпиталазировали.
Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.