Уфа, 26 марта, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Алжирская спортсменка Иман Хелиф была дисквалифицирована перед финальным боем на чемпионате мира по боксу среди женщин в Индии из‑за высокого уровня тестостерона, сообщает Inside the Games.

Кадр из видео: bash. news Азалия Аминева

В 1/8 финала весовой категории до 66 кг Хелиф одолела россиянку Азалию Аминеву, а в финале должна была встретиться с китаянкой Ян Лю.

При этом, как пишет Телеграм-канал «Mash Batash», Хелиф может быть трансгендером, но до боя ДНК-тесты сделаны не были. Процедуру провели только после скандала. При этом по ходу поединка Аминева даже отправила свою соперницу в нокдаун.

В итоге выяснилось, что трансгендеров на турнире было несколько. Их всех выгнали с чемпионата, но результаты соревнований отменять не стали.

«По результатам ДНК-тестов мы выявили ряд спортсменов, которые пытались обмануть своих коллег и выдавали себя за женщин. Было доказано, что они имеют XY-хромосомы. Такие спортсмены были исключены из соревнований», ― цитирует президента IBA Умара Кремлёва Федерация бокса Башкирии.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте были приняты решения, «направленные на защиту женских соревнований» и спорта в целом. Как заявил глава World Athletics Себастьян Коу, для спорстменов-трансгендеров ввели ограничения на участие в женских соревнованиях. Для них допустимый уровень тестостерона не должен превышать 2,5 наномолей на литр.

Кроме того, введён запрет на участие в женских соревнованиях для трансгендеров, если они успели достигнуть полового созревания до гендерного перехода.