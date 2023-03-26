Париж, 26 марта, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Решение Москвы и Минска о размещении российского ядерного оружия на территории Белоруссии являются логичным ответным шагом на планы Лондона о поставках боеприпасов с обеднённым ураном Киеву. Такое мнение 26 марта высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Gauthier Bouchet Флориан Филиппо

«Я рассматриваю это решение прежде всего в связи с недавним объявлением Великобритании о поставке Украине снарядов с обеднённым ураном. Я считаю, что это ответный шаг со стороны России», — приводит его слова ТАСС.

Филлипо добавил, что реакция западных стран на такое решение Москвы и Минска является проявлением «двойных стандартов».

Также французский политик отметил, что на данный момент единственными использовавшими снаряды с низкообогащённым ураном странами являются США и Великобритания.

«Их действия представляются мне чрезвычайно безответственными», — подчеркнул он, уточнив, что, согласно исследованиям учёных, указанный вид боеприпасов являются крайне вредным для мирных жителей, применяющих их военных и окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия. Он указал, что Москва давно передала Минску ракетный комплекс 9К720 «Искандер», способный нести ядерный снаряд, и добавил, что ядерное оружие будет размещено в рамках соответствующих международных обязательств.

Путин уточнил, что поводом для такого шага послужило заявление Лондона о поставках Киеву боеприпасов с обеднённым ураном, и добавил, что Белоруссия давно просила разместить на своей территории российское ядерное оружие. При этом он почеркнул, что Россия в этом случае делает то, чем США занимаются на протяжении десятилетий, не передавая ядерное оружие своим союзникам, а именно размещая его на их территории.