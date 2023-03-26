Глава Снигирёвки Барбашов: ВСУ хотят выманить российские силы на берег реки Ингулец

Снигирёвский район, , 16:01 — REGNUM Вдоль правого берега реки Ингулец ВСУ возводят долговременные сооружения, такие же строятся в Павловке, Евгеновке, Иванокепино. Об этих действиях украинских вооруженных формирований рассказал РИА Новости 26 марта глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов, который считает, что они производятся с целью выманить ВС РФ на правый берег, как в 1944 году сделали нацисты.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Похоже, что украинское командование пытается выманить российские Вооруженные силы на правый берег и встретить их на высоком правом берегу Ингульца, точно так же, как планировало немецкое командование в марте 1944 года, когда в результате Березнеговато-Снигирёвской операции была окружена на этом рубеже 6-я армия Вермахта и была полностью разгромлена», — рассказал Барбашов.

По словам руководителя района, в настоящее время украинские военные производят «хаотичные перемещения личного состава между сёлами», а также техники, с целью создания дезинформации о планах ВСУ. При этом, чтобы скрыть гул техники, включаются сирены воздушной тревоги.

Как отметил глава района, он уверен, что об этих планах известно российскому военному командованию, и эти ложные манёвры окажутся в итоге бесполезными.

Ранее Юрий Барбашов рассказал о том, что среди населения района ведётся такая агрессивная пропаганда со стороны Киева, что даже после освобождения жители ещё долго верили, что их обстреливают российские силы.

Киевские власти даже пошли на провокацию, чтобы переложить вину за совершенные украинской армией расстрелы мирных жителей на Россию. Барбашов отметил, что имена жертв и примерные даты их убийств уже известны.