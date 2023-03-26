Москва, , 16:33 — REGNUM Китай стремится продемонстрировать, что хочет быть миротворцем по кризису на Украине, так как это соответствует его интересам. Об этом 26 марта рассказал ТАСС глава отдела политологии, главный научный сотрудник Института социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук Борис Гуселетов.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«[Председатель Китая] Си Цзиньпин начал свой третий срок, и для него очень важно заявить мировому сообществу о позиции именно такого миротворца, который готов урегулировать российско-украинский конфликт», — сказал политолог.

При этом, по словам Гуселетова, позиция КНР только отчасти совпадает с позицией России. Он отметил, что в обнародованном Пекином документе с мирной инициативой по Украине не всё созвучно интересам Москвы. Политолог привёл в качестве примера утверждение об «уважении суверенитета и нерушимость границ».

«Здесь я не вижу стопроцентного совпадения», — сказал Гуселетов.

В то же время он указал на то, что позиции Китая и России во многом схожи, всё будет зависть от дальнейшей политики Пекина. Эксперт также отметил, что пока заявления китайской стороны были довольно расплывчаты, ситуация прояснится после того, как будут сделаны более конкретные шаги.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай обнародовал мирный план урегулирования кризиса на Украине 24 февраля. В нём Пекин раскритиковал санкционную политику Запада и призвал не укреплять безопасность одних стран за счёт других. План также предусматривает прекращение боевых действий и разрешение конфликта путём переговоров.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что данный план может стать основной для урегулирования кризиса на Украине. Он подчеркнул, что Москва всегда остаётся открытой для переговоров.