Sky News: американский эксперт Шон Белл заявил о скором завершении СВО на Украине

Вашингтон, , 15:59 — REGNUM Предстоящее наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет шагом к скорому завершению спецоперации. Такое заявление Sky News сделал американский военный аналитик Шон Белл.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, украинские военные быстро выдохнутся, а «западная военная поддержка хрупка». Шон Белл пояснил, что поставки «умного» вооружения Киеву в лучшем случае ограничены, а в худшем — подходят к концу.

«Любое наступление [ВСУ], даже если оно будет успешным, в конечном итоге выдохнется», — считает военный аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил 24 марта, что страны Запада подталкивают Киев к наступлению, чтобы оправдать вложенные в ВСУ средства. По его словам, власти ДНР наблюдают подготовку к наступлению, ВСУ перебрасывают ближе к линии фронта больше резервов и техники. Есть данные, что присылают военнослужащих, проходивших подготовку за границей.

В свою очередь, советник врио главы ДНР Ян Гагин отметил, что ВСУ не способны на проведение каких-либо наступательных операций на линии соприкосновения. По его мнению, небольшая численность войск не позволит украинским военным сформировать подразделения для прорыва линии соприкосновения. Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление из-за серьезной нехватки вооружения.

При этом на случай возможных наступательных операций ВСУ Генштабом Вооружённых сил РФ подготавливаются решения. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что без помощи Запада Киев не смог бы вести военные действия и не продержался бы даже нескольких дней. Медведев также допустил продвижение российской армии до Киева и Львова, если это потребуется для выполнения задач спецоперации.

Бывший разведчик США Скотт Риттер отметил, что российская армия уничтожит западные образцы военной техники в случае наступления ВСУ. Он уточнил, что всё оружие, поставляемое Киеву, будет сожжено на поле боя. По его прогнозу, в течение ближайших месяцев вооружённые формирования Украины потерпят поражение и потеряют сотни тысяч человек. Бойцы ВСУ в ходе наступательных атак понесут «ужасающие потери», предрёк Риттер. Поражение Киева, по его словам, станет очевидным уже летом 2023 года после исчерпания боеприпасов и мобилизационного ресурса.