Штат Миссисипи, США, 26 марта, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в воскресенье, 26 марта, подписал распоряжение об объявлении в штате Миссисипи режима чрезвычайной ситуации из-за обрушившегося на штат торнадо, сообщает пресс-служба Белого дома.

THOMAS GRANING/ЕРА/ТАСС Последствия торнадо

«Ранним воскресным утром президент Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Миссисипи… местным властям было поручено направить усилия на ликвидацию последствий на пострадавших от торнадо территориях», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что властям Миссисипи в устранении последствий катастрофы будет оказана помощь со стороны министерства внутренней безопасности США и Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Ранее National Public Radio сообщало, что число жертв разрушительного торнадо, от которого пострадали штаты Алабама и Миссисипи, возросло до 26 человек. Отмечается, что 25 человек из этого числа погибли в штате Миссисипи.