Будапешт, 26 марта, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Беспокойство депутатов парламента Венгрии стало причиной, по которой законодательный орган пока отложил решение одобрить членство в НАТО Швеции, написал 26 марта Балаж Орбан, политический советник венгерского премьер-министра, в Facebook (принадлежит Meta — организации, деятельность которой запрещена в РФ).

EPA/TIBOR ILLYES HUNGARY OUT/ТАСС Заседание парламента Венгрии в Будапеште

Комментируя решение парламента пока не одобрять вступление Швеции в НАТО, Балаж Орбан объяснил, что «некоторые венгерские депутаты обеспокоены». По его данным, депутаты с настороженностью относятся к политике Швеции, которая в последние годы не проявляет лояльности к Венгрии.

Балаж Орбан пояснил, что «шведские правительственные чиновники, министры, премьер-министры и политики постоянно выражали сомнения по поводу состояния венгерской демократии, оскорбляя венгерских избирателей и их представителей», то есть фактически всю Венгрию.

Поэтому одобрение членства Швеции в НАТО правительством натолкнулось на препятствие в парламенте, отметил Балаж Орбан. Властям Швеции политик посоветовал убедить венгерских депутатов в том, что политические споры на тему демократии в Венгрии остались позади.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в конце февраля предупредил Финляндию и Швецию о том, что они должны перестать клеветать на Венгрию. Только при этом условии Будапешт одобрит их членство в НАТО. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО, инициированное этими странами после начала Россией спецоперации, блокируют две страны — Турция и Венгрия.