Песков заявил, что переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве затянулись неожиданно

Москва, , 15:45 — REGNUM Переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина затянулись неожиданно, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия-1» 26 марта.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин © Михаил Терещенко/ТАСС

«Нет, не планировалось, безусловно, это неожиданно затянувшиеся мероприятия. Но это говорит о настрое двух руководителей, о доверительном духе и содержательности их общения», — сказал пресс-секретарь.

Си Цзиньпин пребывал в Москве с государственным визитом 20–22 марта. В первый день лидеры России и Китая беседовали тет-а-тет примерно четыре с половиной часа, во второй день переговоры в различных форматах заняли около шести часов.

Ранее в эфире телеканала «Россия-1» министр иностранных дел Китайской Народной Республики Цинь Ган также в интервью Павлу Зарубину заявил, что саммит Путина и Си Цзиньпина в Москве можно назвать успешным и очень результативным.