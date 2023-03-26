Москва, , 15:43 — REGNUM Российский тренер Этери Тутберидзе ждёт от главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха извинений за обвинения в её адрес в том, что она не поддерживала фигуристку Камилу Валиеву во время Олимпийских игр в Пекине. Об этом Тутберидзе заявила в интервью газете L’Equipe.

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе © Сергей Бобылев/ТАСС

Она пояснила, что в то время её подопечная держалась немного в стороне.

«Ты не обнимешь того, кто не хочет. И проблема не в том, что она потерпела неудачу. С другой стороны, мы не имеем права сдаваться», ― указала тренер.

По её словам, фигуристка «просто отказывалась бороться».

«Я не выношу истерик спортсменов. Потом мы долго вместе сидели в раздевалке. Это обвинение Томаса Баха несправедливо, я жду извинений», ― добавила Тутберидзе.

Во время Олимпиады в Пекине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах обратил внимание на то, что после произвольной программы Валиевой тренеры встретили её, по его мнению, холодно. Он подчеркнул, что такое отношение наставников его потрясло. По словам Баха, «это был какой-то жест разъединения».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) принял решение аннулировать результаты фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России 2022 года, на котором она заняла первое место.

Тренер спортсменки Этери Тутберидзе заявила, что обвинения российской Валиевой в том, что она якобы употребляет допинг, являются оскорбительными. Она подчеркнула, что не знает, почему допинг-проба фигуристки показала положительный результат. Тутберидзе добавила, что её фигуристки «всегда были чистыми спортсменами».