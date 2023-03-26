Принц Эндрю сообщил, что намерен написать автобиографию
СМИ: принц Эндрю сообщил, что собирается написать автобиографию, чтобы восстановить репутацию
Лондон, 26 марта, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Принц Великобритании Эндрю собирается написать автобиографию для того, чтобы попытаться восстановить свою репутацию. Об этом 26 марта сообщила британская газета Sun со ссылкой на источники.
Как указывает издание, источники назвали автобиографию принца Эндрю «Запасной 2.0», так как о ней стало известно после ранее опубликованных мемуаров принца Гарри под названием «Запасной», которые «потрясли» британскую королевскую семью.
«Принц Эндрю хочет написать взрывную и откровенную автобиографию королевской жизни, получившую название «Запасной 2.0», чтобы попытаться восстановить свою пошатнувшуюся репутацию», — отмечается в публикации.
При этом один из источников рассказал, что все близкие принца Эндрю считают эту затею глупостью и призывают его забыть о ней.
Также другой источник пояснил, что принц Эндрю задумался о написании мемуаров, чтобы с помощью них полностью объяснить, как он связан с американским финансистом и филантропом Джеффри Эпштейном, который в 2008 году признал себя виновным по двум обвинениям в организации проституции.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта стало известно, что дети принца Гарри и Меган Маркл, принц Арчи и принцесса Лилибет, не получили приглашения на церемонию коронации короля Великобритании Карла III. При этом сам Гарри и его супруга на коронацию уже приглашены.
10 января в Великобритании официально начались продажи книги-автобиографии британского принца Гарри. В своих мемуарах он заявил, что был рождён «на всякий случай» — чтобы его можно было использовать как донора для его брата принца Уильяма.