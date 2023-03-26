Лондон, 26 марта, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Принц Великобритании Эндрю собирается написать автобиографию для того, чтобы попытаться восстановить свою репутацию. Об этом 26 марта сообщила британская газета Sun со ссылкой на источники.

WILL OLIVER/ЕРА/ТАСС Принц Великобритании Эндрю

Как указывает издание, источники назвали автобиографию принца Эндрю «Запасной 2.0», так как о ней стало известно после ранее опубликованных мемуаров принца Гарри под названием «Запасной», которые «потрясли» британскую королевскую семью.

«Принц Эндрю хочет написать взрывную и откровенную автобиографию королевской жизни, получившую название «Запасной 2.0», чтобы попытаться восстановить свою пошатнувшуюся репутацию», — отмечается в публикации.

При этом один из источников рассказал, что все близкие принца Эндрю считают эту затею глупостью и призывают его забыть о ней.

Также другой источник пояснил, что принц Эндрю задумался о написании мемуаров, чтобы с помощью них полностью объяснить, как он связан с американским финансистом и филантропом Джеффри Эпштейном, который в 2008 году признал себя виновным по двум обвинениям в организации проституции.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта стало известно, что дети принца Гарри и Меган Маркл, принц Арчи и принцесса Лилибет, не получили приглашения на церемонию коронации короля Великобритании Карла III. При этом сам Гарри и его супруга на коронацию уже приглашены.

10 января в Великобритании официально начались продажи книги-автобиографии британского принца Гарри. В своих мемуарах он заявил, что был рождён «на всякий случай» — чтобы его можно было использовать как донора для его брата принца Уильяма.