Под Сватово в ЛНР ликвидирован главарь нацистского разведотряда ВСУ

Сватово, ЛНР, , 15:37 — REGNUM Главарь нацистского разведотряда ВСУ «Бешкетники Сирка» Иван Щеголов уничтожен в рамках спецоперации на сватовском направлении, сообщает 26 марта «Русская весна».

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что Щеголов был опытным главарём нацистов, в 2016 году вступившим в ряды экстремистской группировки «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и воевавшим под командованием недавно уничтоженного главаря нацистов Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи).

Похороны Коцюбайло, ликвидированного в ходе спецоперации в начале марта, посетил украинский президент Владимир Зеленский. Аналогичным образом поступила и финский премьер-министр Санна Марин, подвергшаяся за это критике в своей стране.

18 марта в освобождённом от ВСУ год назад городе Мариуполе (ДНР) побывал президент РФ Владимир Путин. Он незапланированно зашёл в главный зал филармонии, где планируется в будущем проводить трибунал над нацистскими преступниками.