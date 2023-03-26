Sunday Times: ВСУ теряют до 200 военных в сутки в ходе боев за Артемовск

Артемовск, , 15:31 — REGNUM Вооружённые силы Украины в попытках удержать город Артёмовск Донецкой Народной Республики теряют в сутки до 200 человек личного состава, пишет британская газета The Sunday Times.

Артемовск. Вид на жилые дома, разрушенные в результате обстрела © Валентин Спринчак/ТАСС

По мнению издания, большие потери личного состава, которые несет украинская армия, в конечном счёте вынудят Киев оставить Артёмовск и отступить в Славянск и Краматорск, где также подготовлены укрепленные позиции для сдерживания наступления Вооружённых сил России.

26 марта официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки потеряли на донецком направлении более 200 военнослужащих.

Бои за Артёмовск почти восемь месяцев — с 1 августа 2022 года. На данный момент, исходя из сообщений официальных лиц, российская сторона контролирует большую часть территории города. Также советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин утверждал, что город практический блокирован, так как все ведущие в него дороги находятся под огневым контролем российской артиллерии.