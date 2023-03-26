Москва, 26 марта, 2023, 15:26 — ИА Регнум. В Москве неизвестный расстрелял машину певицы Наталии Власовой, сообщает Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Согласно полученной информации, исполнительница хита «Я у твоих ног» обнаружила около дома поврежденный автомобиль, после того как вернулась с сольного концерта, который прошёл в Иваново. Сотрудники полиции разыскивают хулигана.

«В пяти местах были следы от пуль», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года состоялся релиз юбилейного альбома Наталии Власовой, который посвящен 20-летию творчества исполнительницы. Пластинка вышла в преддверии юбилейного концерта артистки, который прошёл в московском Vegas City Hall.