Москва, 26 марта, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по футболу является лицом страны, примером достойного поведения. Об этом, комментируя заявления тренера российской сборной Валерия Карпина, которое он сделал на пресс-конференции перед матчем против команды Ирака, 26 марта заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Edgar Breshchanov/Global Look Press Тренер российской сборной Валерий Карпин

«Главный тренер сборной России по футболу — это не просто лицо команды, это лицо страны. Тренер учит схемам и тактике игры, дисциплине, но главное — является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения», ― подчеркнул глава ведомства, слова которого приводит Минспорта.

Он также добавил, что тренер своими словами даёт «соответствующий настрой спортсменам», чтобы они с гордостью выходили на каждый матч и выкладывались по максимуму за российский флаг.

«Выражение безразличия в спорте — дорога в никуда», ― указал Матыцин.

Поэтому, по его мнению, Карпину следует чётко определиться: «ты с нами ― командой, болельщиками, Россией — или ты сам по себе».

На пресс-конференции перед товарищеским матчем между сборными России и Ирака главный тренер российских футболистов дал понять, что в случае поражения готов уйти с занимаемого поста. Он заявил, что не держится за место в сборной, как и в «Ростове», несмотря на то, что ему нравится работа в командах.

Как сообщало ИА REGNUM, товарищеский матч сборных России и Ирака пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 26 марта. Встреча начнётся в 18:00 мск. 23 марта национальная команда России сыграла вничью со сборной Ирана (1:1).