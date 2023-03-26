Рим, 26 марта, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Бизнесмены из России, у которых в Италии конфисковали имущество, в том числе яхты и недвижимость, обратились в суд. Адвокаты истцов оспаривают законность решения о конфискации, мотивируя свои доводы тем, что, имущество принадлежит независимым фондам, а не ряду лиц. Об этом 26 марта пишет газета Corriere della Sera.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В общей сложности речь идет о имуществе десяти российских граждан. Ранее, как пишет издание, сообщалось о том, что общее число российских бизнесменов в списке составляет 28 человек. У попавших под санкции предпринимателей конфисковано имущества на €2,7 млрд.

Ходатайство о возвращении конфискованной в Сан-Ремо яхты «Lady M», которая якобы принадлежало Алексею Мордашову, ранее уже была отклонено. По данным газеты, судно ходит под флагом Каймановых островов и принадлежит компании, связанной якобы с женой Мордашова Мариной.

В марте 2022 года сообщалось, что в Италии конфискованы яхты российских бизнесменов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко, включённых в санкционный список Евросоюза. Кроме того, в Тоскане была конфискована вилла экс-депутата Госдумы России Олега Савченко.