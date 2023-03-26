Москва, , 15:20 — REGNUM Страны коллективного Запада хорошо умеют воздействовать на людей и удачно ввинчивают в головы свои штампы и клише. Об этом 26 марта заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Российский лидер таким образом отреагировал на слова ведущего программы Павла Зарубина, который в качестве примера привёл звучащие в западных странах утверждения о том, что РФ и КНР в данный момент якобы создают новую «ось».

«Вы сказали «создающаяся ось». Вы употребили сейчас западное клише. Видите, как они удачно ввинчивают в голову даже людей нейтральных или не нейтральных, а не разделяющих их точку зрения, свои штампы. Это у них хорошо получается», — сказал он.

Путин особо подчеркнул, что такого рода заявления являются не соответствующими действительности, и указал, что Москва и Пекин не занимаются созданием военного союза, в то время как коллективный Запад «начинает строить новую ось — наподобие той, что была создана еще в 1930-е годы фашистскими режимами в Германии и Италии, и милитаристской Японии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны являются «зачинщиками и подстрекателями» конфликта на Украине. Он отметил, что Запад поставляет Киеву миллионы боеприпасов и военную технику.