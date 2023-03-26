Москва, 26 марта, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Цинь Ган назвал встречу глав Российской Федерации Владимира Путина и Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Москве очень результативной и успешной.

Kremlin.ru Цинь Гань

«Двум главам государств удалось заключить много соглашений. Обсуждались важные вопросы, касающиеся наших двусторонних отношений, мира и стабильности в регионе и на всей планете», — сказал дипломат в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия-1».

По словам Цинь Гана, переговоры получились успешными и очень результативными для обеих сторон.

В ходе переговоров Путина и Си Цзиньпина во время визита китайского лидера в Москву 20–22 марта было подписано несколько документов, включая план развития основных направлений сотрудничества до 2030 в восьми сферах, включая финансовую, торговую и энергетическую.