Москва, 26 марта, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Тревожная информация о наличии в руководстве СССР агентов влияния США, поступавшая от разведки в конце 1980-х годов, игнорировалась советским президентом Михаилом Горбачёвым. Об этом 26 марта рассказал бывший разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки РФ в отставке, профессор МГИМО Андрей Безруков в ходе выступления на научно-популярном фестивале «Цифровая история».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Горбачев

«Я доподлинно знаю, что многие вещи, которые давались руководству (СССР), тогда игнорировались», — приводит его слова РИА Новости.

Безруков в качестве примера рассказал, что, когда с 1987 года Горбачёв принимал решения по выстраиванию внешней политики Советского Союза, информацию о намерениях ведущих политиков США, включая наличие «внутренних, скажем так, проводников американской политики в руководстве России» ему докладывали.

При этом бывший уточнил, что президент СССР большую часть этой информации игнорировал, принимая волюнтаристские решения. Также он уточнил, что на тот момент советские властные структуры настолько деградировали, что не сумели «выстроить эффективную защиту» против меньшинства Горбачёва в КПСС.

Михаил Горбачёв скончался 30 августа 2022 года после тяжёлой и продолжительной болезни. Позднее президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с его кончиной. Он назвал Горбачёва «человеком выдающихся взглядов».