Берлин, 26 марта, 2023, 15:03 — ИА Регнум. В Германии увеличилось число уголовно наказуемых преступлений. Как следует из новых данных криминальной статистики германской полиции, на которые ссылается газета Welt am Sonntag, этот показатель по сравнению с предыдущим годом вырост на 11,5%.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

Отмечается, что больше стало квартирных краж и краж в магазинах. Всего в стране в прошлом году было совершено около 5,6 млн преступлений, предусматривающих уголовное наказание.

Также по сравнению в 2021 годом зафиксирован рост на 35,5% преступности среди несовершеннолетних. Всего было зарегистрировано свыше 93 тыс. случаев. Для сравнения: в 2019 году их было значительно меньше ― 72 890. В частности, власти отмечают распространение подростками в интернет-чатах детской порнографии.

Уровень раскрываемости составлял 57,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в городском районе Альстердорф в Гамбурге вооружённый мужчина напал на присутствовавших в центре религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) людей. Были убиты по меньшей мере восемь человек, ещё 24 человека получили ранения.