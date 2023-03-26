Киев, 26 марта, 2023, 15:01 — ИА Регнум. МВФ не освобождал Украину от долгов вопреки распространившимся слухам на эту тему, заявил 26 марта в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Данил Гетманцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский долг

Назвав недостоверными сообщения в прессе о том, что Киеву разрешили не платить долги перед МВФ, Гетманцев заявил: «Это не так. Долги перед МВФ мы продолжаем погашать и обслуживать».

По данным депутата, в 2023 году Киев заплатит международному кредитору более трёх миллиардов долларов, причём с процентами.

Гетманцев добавил, что украинское правительства 24 марта одобрило меморандум МВФ, и теперь на Украине делают всё возможное, чтобы программа фонда начала работать до конца месяца.

25 марта Bloomberg обнародовал информацию о продлении до 2027 года для Киева моратория на платежи по внешнему долгу. За три дня до этого, 22 марта, МВФ решил выделить Украине рассчитанный на четыре года кредит в размере $15,6 млрд.