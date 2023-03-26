Путин объяснил решение не пристёгиваться в автомобиле во время поездки по Мариуполю

Москва, , 15:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин рассказал, что решил не пристёгивать ремень безопасности во время поездки на авто по Мариуполю целенаправленно.

Мариуполь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы же не нарушали ничего, единственно чего нарушили — это без пояса безопасности ездили. Но в таких условиях лучше не пристегиваться, лучше иметь возможность быстро выйти из машины», — сказал Путин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».

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