Путин объяснил решение не пристёгиваться в авто в Мариуполе
Москва, 26 марта 2023, 15:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин рассказал, что решил не пристёгивать ремень безопасности во время поездки на авто по Мариуполю целенаправленно.
«Мы же не нарушали ничего, единственно чего нарушили — это без пояса безопасности ездили. Но в таких условиях лучше не пристегиваться, лучше иметь возможность быстро выйти из машины», — сказал Путин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».
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