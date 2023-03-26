Москва, 26 марта, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал, что решил не пристёгивать ремень безопасности во время поездки на авто по Мариуполю целенаправленно.

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

«Мы же не нарушали ничего, единственно чего нарушили — это без пояса безопасности ездили. Но в таких условиях лучше не пристегиваться, лучше иметь возможность быстро выйти из машины», — сказал Путин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».

Глава государства также рассказал, что решил посетить Мариуполь, чтобы посмотреть лично, как идут восстановительные работы. Он отметил, что одно дело, когда видишь отчёты на бумаге, но другое дело — когда с ситуацией можно ознакомиться лично. Путин также рассказал, что его разговор с местными жителями был неожиданным.

«Я думал, что это рабочие стоят там, потому что там мужчины были в рабочей одежде, хотел поговорить с ними, как работа идет, но оказалось, что это местные жители… В дом пригласили, посмотрел как живут. Хорошая квартира, современная. И было важно, конечно, почувствовать настроения людей. Может быть, это вообще самое главное», — добавил президент.

Владимир Путин впервые посетил Мариуполь 19 марта. Он прибыл в город на вертолете, затем за рулем авто объехал несколько районов города. В поездке его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений.