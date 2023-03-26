Мариуполь, ДНР, 26 марта, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал, что посетил город Мариуполь Донецкой Народной Республики 19 марта, чтобы понаблюдать за тем, как идёт процесс восстановительных работ в новых регионах.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Пора уже было посмотреть, приехать и посмотреть на примере Мариуполя, как идут восстановительные работы, что нужно сделать дополнительно, что является приоритетом», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия-1» 26 марта.

Российский президент подчеркнул: новый жилой комплекс «Невский» в Мариуполе по качеству сопоставим с хорошими московскими или петербургскими кварталами.

Также он добавил, что посмотрел на то, как восстанавливается система образования, как идет капитальный ремонт городского университета и здания филармонии.

Владимир Путин впервые посетил Мариуполь 19 марта. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, российского президента во время его визита в Мариуполь кортеж не сопровождал. По городу Путин перемещался на машине, соблюдая все правила дорожного движения.