Путин назвал завистниками тех, кто говорит о зависимости России от Китая

Москва, , 14:48 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что о «зависимости» России от Китая говорят не эксперты, а завистники. Об этом глава государства сообщил в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1», которое опубликовано в Telegram-канале журналиста.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пусть они лучше о себе подумают», — сказал Путин, пояснив, что европейская экономика зависит от Китая гораздо больше.

По словам президента, товарооборот между Китаем и ЕС растет очень стремительно.

Президент также подчеркнул, что на протяжении десятилетий было много желающих настроить то Китай против СССР и России, то наоборот. В связи с этим глава государства заявил, что Москва понимает, в каком мире живёт. Путин добавил, что Россия дорожит взаимоотношениями с Китаем и уровнем, который достигнут за последние годы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву с госвизитом 20–22 марта. Между лидерами двух стран состоялась сначала неформальная встреча, которая длилась около 4,5 часа. Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, встреча была полезна для обеих сторон. Затем 21 марта состоялись официальные переговоры в Кремле. Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали в Москве ряд документов о сотрудничестве. В частности, было подписано заявление о плане развития основных направлений сотрудничества до 2030 года. Как отметил президент России, в подписанных соглашениях поставлена задача кратно нарастить сотрудничество в восьми сферах, среди которых транспортная, финансовая, энергетическая и торговая.