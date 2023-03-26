Москва, 26 марта, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что страны Запада уже переходят красные линии своими поставками оружия на Украину. Об этом глава государства заявил 26 марта в эфире телеканала «Россия-1».

Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин

«Да, они так и делают, они с самого начала это сделали в 2014 году. Когда способствовали свершению государственного переворота»,— ответил Путин на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, являются ли поставки оружия Киеву, в том числе боеприпасов с обеднённым ураном, пересечением красных линий.

В разговоре о передаче вооружения Киеву президент также сообщил, что Запад поставляет его на Украину скрытно, однако оно становится целью российских военных, которые пытаются уничтожать его в процессе доставки.

«Что-то удается сделать нашим военным, что-то — нет. Перевозят скрытно, по ночам. Но то, что удается достать, — достают»,— отметил президент.

При этом он подчеркнул, что к таким поставкам с Запада никто безразлично не относится, в этом не должно быть сомнений.