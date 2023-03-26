Дублин, 26 марта, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Независимый депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес категорически против поставок Киеву снарядов с обеднённым ураном. Об этом политик заявил 25 марта на странице соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Снаряды с обедненным ураном

«Это радиоактивное вещество может многие годы вызывать у украинцев и русских рак и врожденные дефекты у их детей. Это очередное проявление «европейских ценностей» в действии?» — написал Уоллес.

Он также возмутился тем, что никто из лидеров Ирландии не осудил решение Великобритании поставлять на Украину боеприпасы с урановой сердцевиной. Евродепутат заявил, что разочаровался в ирландском политическом классе.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин отметил, что применение снарядов с обеднённым ураном нанесёт вред окружающей среде. Он отметил, что такие снаряды не относятся к разряду оружия массового поражения, но радиационная пыль всё равно образуется. Говоря о данных видах боеприпасов, президент также привёл в пример Югославию и Ирак. В этих странах после применения снарядов с обеднённым ураном кратно выросло онкологических заболеваний у населения. Путин отметил, что РФ есть чем ответить на такие поставки.

О намерении поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном заявила 21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди.