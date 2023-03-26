Москва, 26 марта, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Западные страны являются «зачинщиками и подстрекателями» конфликта на Украине. Об этом в ходе интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» заявил президент России Владимир Путин.

Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин

Глава Российского государства напомнил, что всё началось с вооружённого конституционного переворота на Украине в 2014 году. Поэтому Россия была вынуждена защитить население Крыма, «так или иначе, в конечном итоге поддержали Донбасс», указал глава государства.

«Они делают вид, что они тут ни при чём. Это они зачинщики этого конфликта и подстрекатели», ― подчеркнул Путин, отметив, что Запад поставляет Киеву миллионы боеприпасов и военную технику.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны страны Сергей Шойгу заявил, что Россия спасает людей от геноцида и террора, она не является источником конфликта на Украине. Он подчеркнул, что это подтверждается и откровениями бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и других западных политиков об истинных целях Минских соглашений, а также заявлениями бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Шойгу подчеркнул, что причина — профинансированный Западом государственный переворот в Киеве в 2014 году.