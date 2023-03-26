В ОАЭ помиловали приговорённую к смертной казни за хранение наркотиков гражданку Израиля

Абу-Даби, , 14:39 — REGNUM Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян помиловал гражданку Израиля, которую в апреле 2022 года эмиратский суд приговорил к смертной казни за хранение наркотиков. Об этом 26 марта сообщает израильский телеканал i24NEWS со ссылкой на заявление президента Израиля Ицхака Герцога.

Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян (сс) Palácio do Planalto

«Президент Объединённых Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян помиловал израильтянку, которая в прошлом году была заключена в тюрьму за незаконный оборот наркотиков», — говорится в заявлении президента Израиля.

Уточняется, что президент ОАЭ принял решение о помиловании приговорённой к смерти жительницы израильского города Хайфа Фиды Киуан в знак «личной дани уважения президенту Герцогу» в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан. При этом в данный момент женщина, в июне 2022 года смертный приговор которой был заменён на пожизненный тюремный срок, уже едет на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля десятки тысяч заключённых помиловал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в честь годовщины Исламской революции. При этом амнистия не коснулась осуждённых за убийство, за повреждение или уничтожение госимущества. Кроме того, помилование не распространяется на обвиняемых в шпионаже и работе на иностранные спецслужбы.