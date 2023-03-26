Донецк, 26 марта, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы Российской Федерации за последние сутки в результате активных боевых действий на донецком направлении уничтожили польскую польскую самоходную артиллерийскую установку Krab. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Markus Rauchenberger/Us Army/Global Look Press САУ Krab

«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены… самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — уточнил представитель оборонного ведомства.

Также за последние сутки на указанном направлении было уничтожено более 200 военнослужащих Вооружённых сил Украины, а также девять БМП и машина реактивной системы залпового огня 9К51 «Град».