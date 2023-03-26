В ДНР российские истребители сбили вертолёт Ми-8 ВСУ
Москва, 26 марта 2023, 14:29 — REGNUM В ходе спецоперации украинские военные лишись ещё одного вертолёта. Об этом 26 марта на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Истребительной авиацией ВКС России сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», ― сказал генерал-лейтенант.
Уточняется, что вертолёт был уничтожен в районе населённого пункта Димитров Донецкой Народной Республики.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта Вооружённые силы Российской Федерации сбили военный вертолёт Ми-8 в Харьковской области. Винтокрылая машина ВСУ была уничтожена в районе населённого пункта Малые Крынки.
Ещё один вертолёт вооружённых формирований Украины был сбит истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Колесниковка под Харьковом.
По данным Минобороны, всего в ходе проведения спецоперации ВС России уничтожили 404 самолёта и 225 вертолётов ВСУ.