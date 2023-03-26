Вашингтон, , 14:36 — REGNUM Решение президента РФ Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии фактически является отражением политики США. Об этом 25 марта заявил на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) глава проекта ядерной информации Федерации американских учёных Ганс Кристенсен.

Ядерная боеголовка © ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников

«Если заявление Путина действительно правдиво, то это будет российской версией американских ядерных боеприпасов, размещенных на территории Европы», — написал учёный.

Он отметил, что пока не понятно, ограничится ли Россия размещением только ядерных боеголовок на белорусской территории или будет строить там полноценные шахтные установки для ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон, отреагировав на сообщение о планах разместить ТЯО в Белоруссии, заявил, что в США на этом основании не будут менять уровень боевой готовности американских ядерных сил. Вашингтон не видит в этом признаков того, что РФ планирует применять ядерное оружие.

Путин отметил, что принял решение о размещении ТЯО в соседней стране в ответ на решение Лондона поставлять Киеву снаряды с обеднённым ураном. Он также подчеркнул, что практику размещать ядерное оружие в других странах давно используют США.