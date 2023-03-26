Москва, 26 марта, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Склад боеприпасов 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Краматорска Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожили подразделения Вооружённых сил (ВС) РФ. Об этом 26 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости Работа артиллерии ВС РФ

«В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 56-й мотопехотной бригады ВСУ», — сказал он.

Кроме того, Конашенков указал, что средства противовоздушной обороны российских войск за сутки перехватили семь ракет реактивных системы залпового огня HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что ВС Российской Федерации уничтожили за минувшие сутки более 200 украинских военных на донецком направлении. Кроме того, были уничтожены девять боевых бронированных машин, два пикапа, две гаубицы «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.