Минобороны РФ: российские военные уничтожили более 200 военных на донецком направлении

Москва, , 14:18 — REGNUM Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили за минувшие сутки более 200 украинских военных на донецком направлении. Об этом 26 марта сообщил на брифинге представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Уничтоженная техника ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«За сутки уничтожено более двухсот украинских военнослужащих, девять боевых бронированных машин, два пикапа, две гаубицы «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-30», — уточнил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили склад боеприпасов 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Краматорска (ДНР).