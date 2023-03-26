Москва, 26 марта, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили за минувшие сутки более 200 украинских военных на донецком направлении. Об этом 26 марта сообщил на брифинге представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

«За сутки уничтожено более двухсот украинских военнослужащих, девять боевых бронированных машин, два пикапа, две гаубицы «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-30», — уточнил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили склад боеприпасов 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Краматорска (ДНР).