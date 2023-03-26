Москва, 26 марта, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Длительное неформальное общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина говорит о настрое двух лидеров, доверительном духе. Об этом заявил 26 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

Он назвал прошедшую встречу в первый день визита китайского лидера в Москву «неожиданно затянувшимся мероприятием», при этом такой формат является признаком доверительных отношений между Путиным и СИ Цзиньпином, указал Песков.

«Это говорит о настрое двух руководителей, о доверительном духе и содержательности их общения», — подчеркнул он.

Как ранее сообщалось, председатель КНР Си Цзиньпин побывал с официальным визитом в России 20–22 марта. В первый день приезда в Москву состоялась его встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Она проходила в неформальной обстановке и длилась более 4,5 часа.

Как рассказал о ней глава государства, в ходе беседы в его квартире в Кремле два лидера разговаривали на важные темы мировой политики, «сидя у камина и попивая чай» .