Киев, , 14:11 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что более 500 миллионов долларов будет выделено Вооружённым силам Украины для закупки беспилотных летательных аппаратов. Об этом украинский лидер заявил в воскресенье, 26 марта.

Украинский БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Всего в этом году как минимум 20 миллиардов гривен (чуть более 541 миллиона долларов) будет направлено на закупку дронов для наших воинов», — говорится в обращении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.

В пятницу, 24 марта, в Министерстве обороны Российской Федерации отчитались об уничтожении ангара с беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе населённого пункта Сухой Лиман Одесской области.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские конструкторы получили прототип украинского беспилотного летательного аппарата «Лелека-100», который пока не поступал в массовое производство для обеспечения ВСУ.