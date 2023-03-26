Москва, 26 марта, 2023, 14:35 — ИА Регнум. То, что у украинской армии не хватает вооружения и из-за этого ВСУ не могут начать контрнаступление, — это попытка президента Украины Владимира Зеленского ввести в заблуждение с целью выпросить ещё денег у Запада. Об этом 26 марта заявил «Известиям» военный эксперт Игорь Никулин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его словам, на самом деле для контрнаступления в настоящее время неподходящая погода — весеннее тепло сделало непроходимой местную почву: танки вязнут в чернозёме.

«Контрнаступлению в первую очередь мешает погода, потому что чернозем раскис, и тяжелым западным танкам непросто передвигаться в таком месиве. Если оно и начнется, то не раньше мая, когда всё подсохнет. Думаю, что это разговоры на публику, попытка нас ввести в заблуждение и западных своих партнеров», — уверен Никулин.

А все высказывания о нехватке снарядов — это разговоры для западных партнёров, считает эксперт, с целью выбить у них побольше ресурсов, в том числе и денежных. Однако, сколько бы ни было направлено странами Запада, всё пропадает на Украине, как в чёрной дыре.

«На это все его усилия и направлены: выбить у Запада побольше техники, снаряжения, денег, снарядов и всего остального. Всё время они будут бедствием, так уж повелось. Украина — это черная дыра, где всё пропадает навсегда, любые западные инвестиции», — высказал своё мнение военный эксперт.

О серьёзной нехватке вооружения, необходимого для контрнаступления, Владимир Зеленский заявил 25 марта в интервью японской газете «Иомиури». По его словам, он не может «посылать наших бравых солдат на передовую» без танков, артиллерии и реактивных систем залпового огня.