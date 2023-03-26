Продолжительность жизни в России рекордно выросла
РБК: Росстат зафиксировал рекордный рост продолжительности жизни в России на 2,66 года
Москва, 26 марта, 2023, 14:05 — ИА Регнум. В России после двухлетнего спада на фоне пандемии коронавируса зафиксирован рекордный рост продолжительности жизни. Об этом со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики 26 марта сообщило РБК.
Согласно предварительным данным Росстата по ожидаемой продолжительности жизни при рождении, этот показатель в России по итогам 2022 года увеличился до 72,76 года против 70,1 года в 2021 году.
«Годовой прирост составил 2,66 года, став максимальным с начала 1990-х годов», ― отмечается в сообщении.
Издание напоминает, что в ковидном 2020 году продолжительность жизни снизилась на 1,8 года, а 2021 году ещё на 1,4 года. За эти же два года существенно вырос и уровень смертности ― на 19% (по сравнению с годом ранее) и на 36% соответственно.
Несмотря на то, что в 2022 году тенденция изменилась к лучшему, показатель пока на 6% выше допандемийной отметки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия будет продолжать стремиться к росту средней продолжительности жизни в стране до более чем 80 лет.
По итогам 2022 года смертность в России снизилась на 22%.