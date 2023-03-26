Москва, 26 марта, 2023, 14:05 — ИА Регнум. В России после двухлетнего спада на фоне пандемии коронавируса зафиксирован рекордный рост продолжительности жизни. Об этом со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики 26 марта сообщило РБК.

Константин Михальчевский/РИА Новости Женщина с собачкой

Согласно предварительным данным Росстата по ожидаемой продолжительности жизни при рождении, этот показатель в России по итогам 2022 года увеличился до 72,76 года против 70,1 года в 2021 году.

«Годовой прирост составил 2,66 года, став максимальным с начала 1990-х годов», ― отмечается в сообщении.

Издание напоминает, что в ковидном 2020 году продолжительность жизни снизилась на 1,8 года, а 2021 году ещё на 1,4 года. За эти же два года существенно вырос и уровень смертности ― на 19% (по сравнению с годом ранее) и на 36% соответственно.

Несмотря на то, что в 2022 году тенденция изменилась к лучшему, показатель пока на 6% выше допандемийной отметки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия будет продолжать стремиться к росту средней продолжительности жизни в стране до более чем 80 лет.

По итогам 2022 года смертность в России снизилась на 22%.