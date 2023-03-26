Мелитополь, 26 марта, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Решение руководства МАГАТЭ отказаться от обсуждения идеи создать вокруг Запорожской АЭС демилитаризованную зону, разумно, заявил 26 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

«Это первый проблеск здравого смысла у МАГАТЭ, которые уже не просто вторят, что твердят им англосаксы и режим [президента Украины Владимира] Зеленского, а начинают хоть понемногу здраво оценивать сложившуюся ситуацию», — цитирует Рогова РИА Новости.

Он напомнил, что безопасность на станции обеспечивает Росгвардия и, если охрана хоть немного ослабнет, ВСУ используют это для захвата и ЗАЭС, и города Энергодара. Потому Киеву и было выгодно продвинуть идею о демилитаризованной зоне. Захватив Энергодар, ВСУ двинулись бы на Запорожскую область.

Комментируя инициативу Киева создать вокруг ЗАЭС зону демилитаризации, глава МИД РФ Сергей Лавров 9 марта заявил, что Россия никогда не рассматривала такого варианта.

В «Росэнергоатоме» отмечают: чтобы добиться своего и убедить МАГАТЭ в необходимости создать зону демилитаризации, ВСУ обстреливают территорию атомной станции.

В МАГАТЭ долгое время давали позитивные комментарии по поводу киевской инициативы, но 22 марта глава атомного агентства Рафаэль Гросси заявил, что демилитаризация территории ЗАЭС больше не обсуждается.