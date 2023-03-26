Улан-Удэ, 26 марта, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Шестилетняя девочка в Закаменском районе Республики Бурятия получила тяжелые травмы головы, сорвавшись со скалы. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщило издание «Байкал-Daily».

Виталий Аньков/Global Look Press Отделение реанимации

Уточняется, что несчастный случай произошел вечером 25 марта. Шестилетний ребенок сорвался со скалы высотой семь метров, после чего был доставлен в столичную больницу в Улан-Удэ.

«Девочку осмотрел главный врач Закаменской центральной районной больницы, нейрохирург Константин Эрдынеев и согласовал перевод ребёнка в ДРКБ (Детская республиканская клиническая больница) в Улан-Удэ. Его доставили в столицу Бурятии минувшей ночью», — говорится в распространенном сообщении.

В больнице рассказали, что состояние ребёнка тяжёлое.

В сентябре 2022 года в Свердловской области от полученных травм в результате падения со скалы скончался 11-летний мальчик. Медики из Екатеринбурга на протяжение нескольких месяцев боролись за его жизнь.