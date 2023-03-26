Киев, 26 марта, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Пользователи Twitter критически отреагировали на заявление украинского президента Владимира Зеленского, что «поражение России» якобы избавит мир от «кризисов и агрессий». Это обращение он разместил 25 марта в соцсети.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Учитывая нынешнюю ситуацию, это просто невозможно», — написал один из пользователей.

«Только человек, плохо знающий историю, может мечтать о «полном поражении России», — добавил другой.

«Он это говорит, чтобы получить еще больше оружия», — выразил мнение подписчик.

Зеленского призвали не желать поражения России, а стремиться к переговорам. Украинскому президенту также напомнили о словах сенатора США Криса Мёрфи о том, что «чёткая позиция Соединённых Штатов отчасти помогла привести к смене режима» на Украине в 2014 году.

«Это ясно демонстрирует, что Украина не является суверенной страной или демократией», — написал пользователь, приложив видео с выступлением Мёрфи.

Ранее испанская газета El País сообщила, что Зеленский, обращаясь к участникам саммита Евросоюза, прошедшего 23 марта, «умолял лидеров стран ЕС ускорить и нарастить поставки военной техники». По данным издания, европейские страны сократили военную помощь Киеву и её недостаточно для противостояния России.