Донецк, 26 марта, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Российским военнослужащим не удается уничтожать всю переданную Западом украинскую военную технику, так как Вооружённые силы Украины доставляют её до линии соприкосновения по ночам, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-1» 26 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Что-то удается сделать нашим военным, что-то — нет. Перевозят скрытно по ночам. Но то, что удается достать — достают. Но такая цель, конечно, есть», — сказал глава российского государства в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Президент подчеркнул, что ни у кого не должно быть сомнений, что кто-то безразлично позволяет Вооружённым силам Украины доставлять вооружение в зону боевых действий.

Ранее Путин подчёркивал, что поставки западного оружия на Украину лишь продлевают конфликт, а также приводят «к большой трагедии». По мнению президента, для многих стран Европы наращивать производство вооружений будет гораздо сложнее и болезненнее, чем для США.